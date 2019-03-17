У Нікарагуа під час протестів затримали більше 100 людей

Фото: протести у Нікарагуа (AP Photo/Alfredo Zuniga)

Затриманих відпустять за проханням Ватикану

У столиці Нікарагуа під час спроби провести протест з вимогою звільнити всіх заарештованих за участь в акціях протесту, які почалися у квітні 2018, затримали більше 100 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомили у поліції, за проханням представників Ватикану затриманих відпустять на свободу. Загалом правоохоронці у суботу, 16 березня, затримали 107 осіб.

Зазначається, що в результаті минулої акції протесту опозиції з вимогою звільнити заарештованих демонстрантів, яка відбулася у п'ятницю, влада звільнила з в'язниці і помістила під домашній арешт 50 осіб.

Нагадаємо, у суботу, 16 березня, у центрі іспанської столиці - Мадриді - тисячі людей вийшли на вулиці, щоб висловитися на підтримку незалежності регіону Каталонія. Головними організаторами маніфестації стали організації "Національна каталонська асамблея" і "Омніум културал", котрі підтримують вихід автономії зі складу королівства.

РБК-Україна писало, що у столиці Албанії протестувальники, які вимагали відставку уряду, спробували провести штурм будівлі парламенту на знак протесту проти уряду, що призвело до сутичок з правоохоронцями.

Додамо, що під час 18-ї хвилі антиурядових акцій протесту руху "жовтих жилетів" у Парижі (Франція) правоохоронці заарештували понад 190 осіб.