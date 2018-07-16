Огризко прокоментував результати зустрічі Трампа і Путіна

За словами дипломата, відносно України жодних практичних результатів не було досягнуто

Український дипломат, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко прокоментував зустріч президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна. Про це він розказав в коментарі РБК-Україна.

"Ви помітили, що жодних практичних результатів ця зустріч не мала, були загальні фрази про необхідність покращувати відносини. Результатів нема. Трамп чітко сказав, що по Сирії жодних домовленостей не досягнуто. Точок дотику не знайдено, в більшості випадків йдеться про внутрішньополітичні цілі обох учасників. Для Путіна це внутрішньополітична перемога, а саме те, що він говорив із Трампом. Для Трампа це була спроба подати себе, як людину миру, як людину, яка хоче співробітництва", - розказав він.

За його словами, відносно України жодних практичних результатів не було досягнуто.

"Навіть характер запитань до Трампа свідчить про те, що те, що легко продасть Путін в Москві, зовсім не легко буде продати Трампу в Вашингтоні. Особливого політичного навару Трамп не отримає. Відносно України так само жодних практичних результатів, судячи з того, що було сказано, не досягнуто, тому що Путін закликав Трампа посилювати тиск на Київ", - додав він.

Він звернув увагу на те, що Путін в ході прес-конференції визнав, що РФ вчинила міжнародний злочин.

"Під час прес- конференції Путін визнав, що РФ вчинила міжнародний злочин, провівши референдум в Криму. Нам не варто в даному випадку хвилюватися. Нам потрібно максимально посилювати збройні сили. Нам треба посилювати тиск і проводити політику жорсткого стримування. Тоді у Путіна не залишиться варіантів", - резюмував він.

Нагадаємо, сьогодні, 16 липня, у ході спільної прес-конференції за результатами зустрічі з Трампом Путін заявив, що для РФ питання Криму закрите.