Огрызко прокомментировал результаты встречи Трампа и Путина

По словам дипломата, в отношении Украины никаких практических результатов не было достигнуто

Украинский дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко прокомментировал встречу президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина. Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина.

"Вы заметили, что никаких практических результатов эта встреча не имела, были общие фразы о необходимости улучшать отношения. Результатов нет. Трамп четко сказал, что по Сирии никаких договоренностей не достигнуто. Точек соприкосновения не найдено, в большинстве случаев речь идет о внутриполитических целях обоих участников. Для Путина это внутриполитическая победа, а именно то, что он говорил с Трампом. Для Трампа это была попытка подать себя как человека мира, как человека, который хочет сотрудничества", - рассказал он.

По его словам, в отношении Украины никаких практических результатов не было достигнуто.

"Даже характер вопросов к Трампу свидетельствует о том, что то, что легко продаст Путин в Москве, совсем не легко будет продать Трампу в Вашингтоне. Особого политического навара Трамп не получит. В отношении Украины так же никаких практических результатов, судя по тому, что было сказано, не достигнуто, потому что Путин призвал Трампа усиливать давление на Киев", - добавил он.

Он обратил внимание на то, что Путин в ходе пресс-конференции признал, что РФ совершила международное преступление.

"Во время пресс - конференции Путин признал, что РФ совершила международное преступление, проведя референдум в Крыму. Нам не стоит в данном случае волноваться. Нам нужно максимально усиливать вооруженные силы. Нам надо усиливать давление и проводить политику жесткого сдерживания. Тогда у Путина не останется вариантов", - резюмировал он.

Напомним, сегодня, 16 июля, в ходе совместной пресс-конференции по результатам встречи с Трампом Путин заявил, что для РФ вопрос Крыма закрыт.