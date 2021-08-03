Жодних підстав для підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення немає, - ICC Ukraine

Підвищення тарифів на вантажні перевезення " Укрзалізницею ", яке анонсували у Міністерстві інфраструктури, неприйнятне. Оскільки наразі цей вид перевезень є для УЗ рентабельним, і не представлено жодного економічного обгрунтування цього підвищення, та його впливу на економіку України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на лист до президента Володимира Зеленського від Українського національного Комітету міжнародної торгової палати.

Як сказано у листі, Міністерство інфраструктури не надало жодної оцінки того, як підвищення тарифу вплине на інші галузі економіки України та подальші бюджетні надходження. Тим часом, згідно з наявними аналізами, ухвалення Наказу у поточній редакції матиме вкрай негативний вплив на ринок залізничних перевезень і цілі галузі економіки України та призведе до зниження надходжень до держбюджету України.

"Проект наказу не може бути підтриманий, оскільки рентабельність вантажних перевезень знаходиться на досить високому рівні і складає понад 25% у 2О16-2О2О роках. Це більше, ніж у сусідніх країнах, які конкурують з українською продукцією на зарубіжних ринках. До того ж, відсутнє економічне обґрунтування для підвищення тарифів за окремими категоріями - УЗ не надала об’єктивних розрахунків, які б відображали собівартість перевезення окремих вантажів з огляду на особливості їх перевезення (маршрутні, групові чи повагонні відправлення)", - наголошується у листі.

На переконання ICC Ukraine, першочергово влада має вирішити проблему збитковості пасажирських перевезень (за перiод 2015-2020 рр. збитки склали 64 млрд грн), розділити УЗ на функціональні підрозділи, скасувати податок на землю під залізничною колією, розібратися з непрофільними активами компанії та оптимізувати витрати.

"Підвищення тарифу порушує вимоги Постанови Кабміну N1392 вiд 16.12.2009 та Наказу Мiнiнфраструктyри N782, якими встановлено: тарифи на залізничні вантажні перевезення підлягають перегляду у разі настання хоча б однієї з таких умов: рівень доходів від звичайної діяльності не забезпечує відшкодування поточних витрат, або не вистачає коштів на здійснення капітальних інвестицій. Проте згідно з офіційною звітністю У3, вантажні перевезення є прибутковими, тож потреби в підвищенні немає", - наголошують у ICC Ukraine.