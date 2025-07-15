Никто не знает, сколько людей живет в Украине: как планирует посчитать Госстат

"Короткий ответ - да, это возможно", - сказал он в ответ на вопрос, возможна ли регулярная оценки количества населения во время войны.

Оценки Госстата и перепись населения

Макарчук напомнил, Госстат до 1 февраля 2022 года проводил оценки населения Украины, опираясь на данные переписи населения. Данные корректировались в соответствии с данными по естественному и миграционному движению, то есть количества умерших, количества родившихся и людей, которые изменили свое место жительства.

Он напомнил, единственная перепись населения в Украине прошла почти 24 года назад, в конце 2001 года. Поэтому оценка продолжала эти данные.

"А во-вторых, важно иметь неразрывность этих источников данных - я имею в виду данные, благодаря которым вы корректируете свою оценку: данные по рождаемости, смертности и миграции. И, к сожалению, в 2022 году этот ряд был разорван, и мы сейчас больше не можем установить эту цепь до того подтверждения, которое имели 24 года назад", - сказал Макарчук.

Как отметил глава Госстата, лучшей оценкой количества населения будет новая всеукраинская перепись населения: это мировой стандарт, который говорит о том, что есть точка отсчета.

Но, по его словам, в соответствии с законодательством, перепись не проводится в условиях военного положения. Кроме того, согласно действующему законодательству о переписи, на ее подготовку выделяется 3 года с момента объявления самой переписи.

"То есть, если действовать в действующих рамках и оптимистично предполагать быстрое завершение правового режима или условий военного положения, она может состояться не раньше 2028 года", - сказал он.

Макарчук считает, это недопустимая дата для того, чтобы предоставить официальную оценку населения Украины.

"Поэтому да, сейчас мы работаем над тем, чтобы выработать методологию и провести оценку населения. Мне бы хотелось это сделать как можно скорее, потому что я понимаю - общественный запрос есть, и общество нуждается в такой оценке для внедрения государственных политик", - добавил он.

Несколько источников данных

Госстат не хочет опираться на один источник данных, сказал Макарчук. В частности, есть методология 2023 года, которая описывает, каким образом можно подсчитать оценку населения, опираясь на количество активных SIM-карт. Есть соответствующие корректирующие коэффициенты для активных SIM-карт в зависимости от регионов пребывания.

По его словам, в масштабах страны эти данные выглядят оценочно более-менее качественными. В масштабе областей эти данные также являются приемлемыми.

"Но когда мы говорим о других уровнях - это районы и даже территориальные громады, - то здесь качество данных абсолютно неприемлемо, что не позволяет нам полагаться на такую оценку в принципе. Поэтому эту оценку мы бы хотели дополнить или согласовать с другими оценками из других источников", - сказал он.

Опыт Эстонии

Макарчук отметил, что есть очень неплохой опыт Эстонии, которая опирается на более 40 так называемых Life Science Indicators, то есть определенных признаков количества населения, которое находится на той или иной территории.

"Например, потребление хлеба. То есть мы можем предположить, сколько среднестатистический человек потребляет хлеба, и таким образом понимать, что если в территории Х потребляется, условно, 2 тонны хлеба, то, соответственно, там населения вдвое больше, чем на территории, которая потребляет 1 тонну. Разумеется, с определенными предположениями", - рассказал глава Госстата.

Также есть оценка количества вывезенного мусора, поскольку можно предположить, сколько мусора генерирует 1 человек в течение, например, месяца. Даже в некоторых странах и регионах используется оценка общего количества этажей, которые проехал пассажирский лифт в течение месяца. Таким образом можно сделать предположение, сколько в конкретном жилом комплексе проживает людей, в зависимости от того, сколько рейсов выполнил лифт.

По его словам, сам по себе каждый из этих индикаторов является чрезвычайно некачественным и неточным. Строить предположения только на одном из них - невозможно.

"Но когда вы соберете их четыре десятка, мы можем выйти на относительно точные показатели. Что важно - соответствующая методология. Если говорить о методологии Эстонии, о которой я упомянул, уже признана Евростатом. И Евростат принимает эту оценку как качественную", - констатировал Макрчук.