От князя Владимира до современности: как Украина 1000 лет борется за свободу и независимость

15 июля Украина чтит две даты, которые создают нашу национальную идентичность: День крещения Киевской Руси - Украины и День Украинской Государственности.

Начало: 988 год - цивилизационный выбор Руси

Крещение Киевской Руси князем Владимиром Великим в 988 году стало точкой невозврата. Русь, выбрав христианство в византийской традиции, сделала четкий цивилизационный выбор - в Европу, к образованию, культуре, праву. И этот выбор - не просто религиозный акт, а основа нашей государственности, правовой культуры, морального кода.

С принятием христианства началась эпоха государственного оформления, дипломатических связей, развития письменности, формирования системы права ("Русская правда") и единства народов вокруг общих ценностей. Также христианство дало толчок к развитию образования, письменности, архитектуры, философии.

Сочетание христианской этики с украинскими традициями создало уникальное мировоззрение, определяющее национальную идентичность до сих пор. Православие стало духовной опорой украинской культуры, военной силы и образовательных институтов.

От Руси до современной Украины

Истоки украинской государственности - в Руси. Центром этого средневекового государства был Киев - политическая и духовная столица, как и сегодня. Оттуда берет начало наш герб - тризубец, наша денежная единица - гривна, и самое важное - ментальность самостоятельности.

Традиции Руси продолжили Русское королевство, Гетманщина, УНР, ЗУНР, Карпатская Украина, подпольная УГВР и независимая Украина с 1991 года. Эти исторические формы были разные, но их объединяет одно - стремление украинцев жить в своем, самостоятельном, независимом государстве.

День Крещения Руси - Украины: как появился праздник

Праздник был установлен Указом Президента Виктора Ющенко в 2008 году в рамках 1020-летия крещения Руси. Как говорилось в документе, он введен в знак признания значения православных традиций в развитии украинского общества и по инициативе украинских церквей и общественности.

Дату выбрали - 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира. Но в 2023 году, из-за перехода ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь, дату перенесли на 15 июля. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

День Украинской Государственности - как логическое продолжение истории

24 августа 2021 года в День Независимости Владимир Зеленский объявил о новом празднике - День Украинской Государственности. Его тоже решили отмечать 15 июля, в день памяти князя Владимира. Ведь именно он - символ создания государства: не только креститель, но и объединитель, реформатор, создатель сильной централизованной Руси.

Этот праздник - ответ на манипуляции, что Украина - "молодое государство". Мы не появились в 1991-м. Мы - наследники Руси, создатели тризубца, основатели собственного правового и духовного пространства еще более тысячи лет назад.

Роль Киева как столицы: постоянство государственного центра

Киев - не просто столица. Это город, с которого начиналась государственность. В IX веке он стал центром Руси. После крещения - духовным ядром православия. Здесь творили митрополит Иларион, князья, летописцы, философы. И именно в Киеве 15 июля 2025 года митрополит Епифаний возглавит торжественную литургию в Успенском соборе Киево-Печерской церкви.

В 1917-м с Киева началась Украинская революция. В 1919-м здесь торжественно провозгласили Акт Воссоединения. В 1990-м - формировали живую цепь Соборности. В 2022 году - Киев стал символом сопротивления российской агрессии, доказательством того, что сердце Украины бьется сильно и свободно.

Как тризубец, гривна и флаг стали символами украинской государственности

Тризубец - не просто государственный герб Украины. Это тысячелетний символ, который объединяет нас с Киевской Русью. Во времена князя Владимира Великого тризубец был личным знаком власти, его изображали на монетах, печатях, перстнях и оружии. Видоизмененные формы тризубца - двузубы, тризубцы с дополнительными элементами - сопровождали потомков Владимира вплоть до XIII века.

Истоки цветов украинского флага находятся в Русском королевстве XIII века. Гербы с сочетанием синего и желтого (золотого) цветов - лев на синем фоне - известны еще с битвы под Грюнвальдом 1410 года. В XIX веке, во время Весны народов 1848 года, эти цвета стали национальным символом украинцев Галичины.

Слово "гривна" происходит от старославянского "грива" - шеи. Сначала это было украшение, которое впоследствии стало весовой единицей - слитками серебра в форме ромбов, которые использовались в обмене. В VIII-XIII веках гривна стала распространенной формой денег на Руси. В 1918 году Центральная Рада ввела гривну как денежную единицу УНР.

После уничтожения государственности гривна исчезла на десятки лет, но вернулась вместе с независимостью. В 1996 году гривна стала официальной валютой Украины. На ее банкнотах - князья Киевской Руси.

При написании материала были использованы следующие источники: Украинский институт национальной памяти, сайт президента Украины, сообщение Православной церкви Украины.