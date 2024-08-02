Переговоры об обмене между РФ и Западом шли два года: Reuters узнало детали

Переговоры по обмену заключенных между Россией и Западом длились более двух лет. В рамках обмена хотели освободить российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Издание со ссылкой на собственные источники отмечает, что США и Россия начали переговоры об обмене в начале 2022 года. Это произошло после задержания американской баскетболистки Бриттни Гринер в России. В феврале 2022 года россияне были готовы к разговору и неоднократно обращались к Вашингтону с предложением.

Россия хотела вернуть киллера Вадима Красикова и готова была освободить бывшего американского морпеха Пола Уилана. Американские чиновники отмечают, что это должно было быть соглашение "шпиона на шпиона".

Впрочем, обмен не состоялся, поскольку Красиков отбывал наказание в Германии за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в 2019 году. Берлин был против освобождения убийцы.

В декабре 2022 года состоялся обмен баскетболистки Гринер на торговца оружием Виктора Бута.

Роль Навального

В начале 2023 года переговоры об обмене возобновились. США встречались с представителями Германии, чтобы освободить из российской тюрьмы пехотинца Уилана. Вашингтон предложил Берлину запросить освобождение российского оппозиционера Алексея Навального. Это должно было "подсластить" соглашение для Германии, чтобы она выдала киллера Красикова. Но Германии поначалу эта идея не понравилась, там опасались, что Навальный может снова вернуться в Россию.

В 2023 году в России были задержаны два журналиста - корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович (в марте) и российско-американская журналистка "Радио Свобода" Алсу Курмашева (в октябре). После этого Вашингтон сделал еще одно предложение Москве, оно не включало обмен Красикова. Россия отвергла его.

Над обменом также работала вице-президент США Камала Гаррис. Она во время Мюнхенской конференции по безопасности встречалась премьер-министром Словении Робертом Голобом. Стороны обсудили передачу России двух задержанных шпионов. Гаррис также встречался с Шольцем. В этот период стало известно о смерти Навального в российской колонии.

Последние шаги

В начале 2024 году администрация Байдена начала составлять новые списки российских политзаключенных для обсуждения с Германией, но не увидела прогресса. В конце апреля Байден направил Шольцу письмо с описанием сложного потенциального соглашения.

В июне канцлер Германии дал "зеленый свет" для освобождения Красикова. По данным изданиям, Вашингтон ускорил свое новое предложение Москве, но решил подождать. Из России начали появляться обнадеживающие признаки - Моква начала ускорять суды над Гершковичем и Курмашовой.

В июле администрация Байдена получила официальное уведомление о том, что Россия готова принять соглашение. Это случилось две недели назад.

Подготовка к обмену проходила даже тогда, когда политическое будущее президента Байдена разваливалось. Он позвонил словенскому премьер-министру, чтобы договориться о финальной части соглашения, за несколько часов до того, как 22 июля обнародовал письмо, в котором заявил, что не будет баллотироваться на второй срок.