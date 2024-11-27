Буданов отреагировал на применение Россией украинских Ту-160

Россия использует для ударов по украинским городам переданные ей Украиной в 90-х годах ракеты и истребители. Нация платит очень высокую цену в борьбе за собственную свободу.

Об этом заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Глава украинской разведки отреагировал на информацию о том, что Россия применяет истребители Ту-160, полученные 25 лет назад от Украины. По его мнению, к подобным событиям и решениям приводит отсутствие стратегического видения.

"Коррупция, некомпетентность и отсутствие стратегического видения приводят к антигосударственным решениям. Мы как страна и нация, которая платит очень высокую цену в борьбе за свою свободу, не имеем права допускать повторения подобных ошибок и преступлений", - написал он.

В частности Буданов обратил внимание на журналистское расследование по использованию Россией украинской авиации. В частности самолетов, которые в 90-х годах Украина передала РФ в обмен на погашение задолженности за потребленный российский газ.

По мнению главы разведки, такие расследования важны.

"Одолеть врага и надежно защитить Украину сможем тогда, когда необратимо изменимся. Интересы государства должны стать главным приоритетом для каждого", - подчеркнул он.