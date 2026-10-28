Никто не хочет в КГВА. Зеленский рассказал о спецкабинете по Киеву и есть ли там Малюк

Президент Владимир Зеленский заявил, что предлагал разным управленцам возглавить Киевскую городскую администрацию, однако никто не согласился. Он также попросил премьер-министра сформировать специальный кабинет из опытных менеджеров для наработки решений по столице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства в ходе встречи с журналистами.
По словам президента, он готов лично говорить с кандидатами, которых предложит премьер, и убеждать их присоединиться к работе.
"Я попросил премьера собрать специальный кабинет для Киева - менеджеров бизнеса, сильных людей. Я готов лично поговорить с тем, кого они мне назовут и попросить его. Сделайте такой кабинет и нарабатывайте решения", - отметил Зеленский.
Он рассказал, что обсуждал этот вопрос, в частности, с бывшим министром инфраструктуры Александром Кубраковым и бывшим премьер-министром Владимиром Гройсманом. Также президент хотел привлечь в группу эксглаву СБУ Василия Малюка для работы по вопросам безопасности.
По словам Зеленского, эксглава Госагентства по восстановлению Сергей Сухомлин отказался от предложения, как только услышал, что речь идет о Киеве.
Президент считает, что управленцы не хотят брать на себя ответственность за столицу из-за политической критики и отсутствия благодарности за работу.
"Никто не хочет быть соприкасающимся, потому что потом никто спасибо не скажет, и будут постоянно говорить другие - о политике", - пояснил он.
Напомним, после увольнения Тимура Ткаченко с должности начальника Киевской городской военной администрации временно исполнять его обязанности был назначен первый заместитель Андрей Ткачев.
Владимир Зеленский уволил Ткаченко летом 2026 года после обновления состава Кабинета министров. Впоследствии Ткаченко был назначен руководителем Киевской областной военной администрации вместо Николая Калашника, который стал министром восстановления и инфраструктуры.
Тимур Ткаченко неоднократно конфликтовал с мэром Киева Виталием Кличко. В частности, Кличко обращался к президенту о деятельности главы КГВА, обвиняя его в попытках ослабить местное самоуправление. В свою очередь, Ткаченко обвинял Киевскую городскую государственную администрацию в попытке сорвать установку мобильных укрытий.