Российская провокация с ракетами

Туск говорил о нарушении польского воздушного пространства как о новой эскалации со стороны России.

По словам премьера, последние несколько недель были для Польши тяжелыми.

"Сегодня мы имеем очередную часть российской эскалации. Как вы знаете, вероятнее всего, на самом деле это уже известно, три объекта, российские объекты, нарушили польское воздушное пространство", - сказал он по поводу событий в Люблинском и Подкарпатском регионах.

Премьер-министр напомнил, что на польскую землю упали в общей сложности три объекта, один из которых взорвался.

"Не было никакого вреда, никаких жертв, но это четко показывает - также учитывая масштабы нападения России на Украину в ту ночь и сегодня утром - что эти месяцы, как я уже говорил, безусловно, будут месяцами больших вызовов для нас", - говорит он.

Туск заверил, что будет держать граждан в курсе всех событий и обстоятельств этих "драматических инцидентов".

Он также беседовал с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и европейскими лидерами.

"Я не хочу оставлять ни одного пространства для интерпретации. Мы точно знаем, что упавшее на польскую землю было из России", - уточнил Туск.

Он добавил, что ситуация не похожа на стечение обстоятельств.

"Я осторожен в своих формулировках. Знаете, это серьезное дело, но, похоже, мы имеем дело с преднамеренной провокацией. Не случайно эти объекты упали вблизи места проведения военных учений Коалиции желающих", - добавил Туск.