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В Нигерии в результате терактов погибли более 100 человек, по меньшей мере 300 раненых

Фото: из-за терактов в Нигерии погибли более 100 человек (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Число погибших в результате терактов в центральном нигерийском штате Плато, состоявшихся в эти выходные возросло до 113 человек, еще более 300 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rеuters.

"Атаки были хорошо скоординированы. Бандиты атаковали не менее 20 разных общин. Мы нашли 113 тел погибших в этих общинах. Мы нашли более 300 раненых", - сказал он.

Чиновник отметил, что

Катастрофы в Нигерии

На юго-западе Нигерии перевернулась лодка, которая перевозила людей после свадебной церемонии. Судно перевозило около 300 пассажиров, 106 из них погибли.

"То, что жертвы были гостями на свадебной церемонии, сделало несчастный случай еще более болезненным", - сказал президент страны Бола Ахмед Тинубу.

Также, в начале мая в центральной Нигерии произошли стычки между скотоводами и фермерами, в которых погибли по меньшей мере 85 человек. Более 3000 граждан были перемещены в другие районы.

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НигерияТеракт