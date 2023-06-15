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В Нигерии после свадьбы перевернулась лодка: погибли более 100 человек

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Нигерия, Четверг 15 июня 2023 07:59
В Нигерии после свадьбы перевернулась лодка: погибли более 100 человек Фото: в Нигерии после свадьбы утонули более 100 человек (aayfo org)
Автор: Максим Шушко

Более 100 человек утонули, еще больше числятся пропавшими без вести после того, как перевернулась лодка на юго-западе Нигерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Судно перевозило около 300 пассажиров, следовавших из штата Кварра в штат Нигер после празднования свадьбы. Поисково-спасательные работы продолжаются до сих пор. Причину аварии устанавливают.

Полиция штата Квара сообщила, что 106 человек погибли, около 144 спасены. Отмечается, что более половины погибших - жители села Эбу, еще 38 из соседнего села Дзакан.

Президент Нигерии Бола Ахмед Тинубу заявил, что он глубоко расстроен новостью о трагической аварии лодки, унесшей жизни людей.

"То, что жертвы были гостями на свадебной церемонии, сделало несчастный случай еще более болезненным", - добавил он.

Сразу после трагедии с лодкой, местные изначально сообщали о по меньшей мере 50 погибших. Однако после установления обстоятельств и поисково-спасательных работ число жертв оказалось значительно больше.

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