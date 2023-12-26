У Нігерії внаслідок терактів загинуло понад 100 людей, щонайменше 300 поранених

"Атаки були добре скоординовані. Бандити атакували не менше 20 різних громад. Ми знайшли 113 тіл загиблих у цих громадах. Ми знайшли понад 300 поранених", - сказав він.

Посадовець зазначив, що Х

Катастрофи в Нігерії

На південному заході Нігерії перекинувся човен, який перевозив людей після весільної церемонії. Судно перевозило близько 300 пасажирів, 106 із них загинули.

"Те, що жертви були гостями на весільній церемонії, зробило нещасний випадок ще більш болісним", - сказав президент країни Бола Ахмед Тінубу.

Також, на початку травня в центральній Нігерії сталися сутички між скотарями та фермерами, у яких загинули щонайменше 85 людей. Понад 3000 громадян були переміщені в інші райони.