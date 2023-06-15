В Нигерии после свадьбы перевернулась лодка: погибли более 100 человек

Судно перевозило около 300 пассажиров, следовавших из штата Кварра в штат Нигер после празднования свадьбы. Поисково-спасательные работы продолжаются до сих пор. Причину аварии устанавливают.

Полиция штата Квара сообщила, что 106 человек погибли, около 144 спасены. Отмечается, что более половины погибших - жители села Эбу, еще 38 из соседнего села Дзакан.

Президент Нигерии Бола Ахмед Тинубу заявил, что он глубоко расстроен новостью о трагической аварии лодки, унесшей жизни людей.

"То, что жертвы были гостями на свадебной церемонии, сделало несчастный случай еще более болезненным", - добавил он.

Сразу после трагедии с лодкой, местные изначально сообщали о по меньшей мере 50 погибших. Однако после установления обстоятельств и поисково-спасательных работ число жертв оказалось значительно больше.