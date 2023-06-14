После свадебной церемонии в Нигерии перевернулась лодка, погибли минимум 50 человек
По меньшей мере 50 человек утонули после того, как перегруженная лодка перевернулась на севере центрального региона Нигерии. Еще несколько считаются пропавшими без вести
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Местные жители рассказали, что деревянная лодка перевернулась, когда переправляла людей после свадебной церемонии из штата Нигер в Кварру.
В Правительстве штата Кварра заявили, что пассажирами лодки были люди из пяти сел. Усилия по спасению возможных уцелевших все еще продолжаются.
Отмечается, что нигерийцы предпочитают лодки, как средство для передвижение из-за опасений вооруженных банд, похищающих людей.
В частности, в январе боевики похитили 32 человека с железнодорожного вокзала. А в столкновениях между скотоводами и фермерами в центральной Нигерии погибли по меньшей мере 85 человек.
Однако переполнение и плохое обслуживание водных транспортов является причиной большинства аварий в Нигерии.
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