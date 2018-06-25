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Уряд Нігерії запровадив комендантську годину після загибелі 86 людей у сутичках

НовиниНадзвичайні події    25.06.2018 - 12:38
Ілюстративне фото (flickr.com albanyassociates)
Ілюстративне фото (flickr.com albanyassociates)

Уряд запровадив комендантську годину від шостої години вечора до шостої ранку

Уряд Нігерії запровадив комендантську годину після того, як на вихідних у штаті Плато внаслідок сутичок між фермерами і напівкочовими пастухами загинули щонайменше 86 людей. Про це повідомляє видання "Радіо Свобода".

"Уряд запровадив комендантську годину від шостої години вечора до шостої ранку, щоб врегулювати ситуацію, а поліція й інші служби безпеки приведені в стан підвищеної готовності", - повідомив державний комісар з інформації штату Плато Якубу Даті.

Так, президент Мухаммаду Бухарі закликав до спокою у той час, як поліція і військові намагаються припинити насильство.

Нагадаємо, у Нігерії у результаті скоординованих нападів на кілька сіл в центральному штаті Плато були вбиті щонайменше 86 осіб. У цілому напади були здійснені на 11 сіл, було зруйновано понад 50 будинків.

У поліції заявили, що причини атаки поки невідомі, при цьому ЗМІ повідомляють про напад на фермерів пастухів-кочівників через боротьбу за землю і ресурси.

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Теги публікації: Нигерия, столкновения, комендантский час  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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