Близько 150 учнів зникли після нападів в Нігерії

Близько 150 студентів зникли безвісти після того, як озброєні люди здійснили напади в штаті Кадуна в Нігерії. Нападники змогли "подолати" охоронців і вивести дітей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Напад на баптистську середню школу Бетелю - це десята спроба викрадення дітей з грудня на північному заході Нігерії.

Десятки збентежених батьків зібралися біля приміщення школи.

Поліція заявила, що озброєні люди, які напали, подолали охоронців школи, вивівши невизначену кількість учнів у сусідній ліс. У заяві поліції йдеться про врятування 26 осіб, включаючи вчительку.

Місцеві жителі повідомили, що силовики відгородили школу після нападу, який стався між 23:00 неділі та 4 ранку понеділка вранці.

Влада Кадуни розпорядилася негайно закрити Бетел-Баптист та ще 12 шкіл у цьому районі після викрадення, не сказавши, коли вони можуть знову відкритися.

Озброєні чоловіки викрадають студентів з метою викупу. З грудня минулого року вони забрали зі шкіл майже 1000 людей, понад 150 з яких залишаються зниклими безвісти.