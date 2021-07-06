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Близько 150 учнів зникли після нападів в Нігерії

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Нігерія, Вівторок 06 липня 2021 03:08
Близько 150 учнів зникли після нападів в Нігерії Фото: Влада Кадуни розпорядилася негайно закрити школи (flickr)
Автор: Даша Харченко

Близько 150 студентів зникли безвісти після того, як озброєні люди здійснили напади в штаті Кадуна в Нігерії. Нападники змогли "подолати" охоронців і вивести дітей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Напад на баптистську середню школу Бетелю - це десята спроба викрадення дітей з грудня на північному заході Нігерії.

Десятки збентежених батьків зібралися біля приміщення школи.

Поліція заявила, що озброєні люди, які напали, подолали охоронців школи, вивівши невизначену кількість учнів у сусідній ліс. У заяві поліції йдеться про врятування 26 осіб, включаючи вчительку.

Місцеві жителі повідомили, що силовики відгородили школу після нападу, який стався між 23:00 неділі та 4 ранку понеділка вранці.

Влада Кадуни розпорядилася негайно закрити Бетел-Баптист та ще 12 шкіл у цьому районі після викрадення, не сказавши, коли вони можуть знову відкритися.

Озброєні чоловіки викрадають студентів з метою викупу. З грудня минулого року вони забрали зі шкіл майже 1000 людей, понад 150 з яких залишаються зниклими безвісти.

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