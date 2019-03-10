У Нігерії ліквідували 40 бойовиків

Також в результаті спецоперації була виявлена велика кількість зброї

В Нигерии в результате спецоперации против экстремистской группировки "Боко Харам" были ликвидированы 40 боевиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Анадолу.

Как сообщил представитель нигерийской армии Тимоти Антига, в результате спецоперации, которая проходила на границе с Нигером и в штате Борно, были ликвидированы по меньшей мере 40 боевиков террористической группировки "Боко Харам".

Кроме того, в результате спецоперации было обнаружено большое количество оружия и боеприпасов.

Отмечается, что экстремистская группировка "Боко Харам" действует на территории Нигерии с начала 2000-х годов. С 2009 года боевики "Боко Харам" убили более 20 тыс. человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нигерии в результате атаки боевиков террористической группировки "Исламское государство" на северо-востоке страны погибли по меньшей мере 10 военнослужащих. Нападение боевиков ИГИЛ произошло в селе Тдмари на северо-востоке Нигерии.

Ранее, боевики террористической группировки "Исламское государство" захватили город Ранн на северо-востоке Нигерии. В результате интенсивных боев между военными и боевиками часть зданий города была уничтожена.

Добавим, в ноябре 2018 года в Нигерии во время атаки боевиков "Исламского государства" на военную базу погибло около 100 солдат, база была сожжена, много солдат пропали без вести.