ІДІЛ захопила місто в Нігерії

Фото: бойовики ІДІЛ (скріншот відео Al Joumhouria)

Місто Ранн повністю перейшло до рук бойовиків, урядові сили його залишили

На північному сході Нігерії пов'язані з терористичним угрупованням "Ісламська держава" (ІДІЛ) бойовики захопили місто Ранн. Про це повідомили джерела в нігерійській службі безпеки, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У місті ведуться інтенсивні бої між армією і бойовиками, частина будівель знищена, місцеві жителі залишають свої будинки.

Відповідно до джерел агентства, місто повністю перейшло до рук бойовиків, урядові сили залишили населений пункт.

Уточнюється, що місто захопили сили Ісламської держави Західної Африки (ISWA) - терористичного угрупування, що відкололося кілька років тому від "Боко Харам" і принесло присягу ІДІЛ.

Нагадаємо, в листопаді в Нігерії під час атаки бойовиків "Ісламської держави" на військову базу загинуло близько 100 солдатів, база була спалена, багато солдати зникли безвісти. Кілька солдатів загинули під час спроб забрати тіла загиблих військовослужбовців. Уцілілим силам довелося в екстреному порядку проводити евакуацію, в результаті на базі було покинуто велику кількість озброєння, спорядження і техніки.