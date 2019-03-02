У Нігерії в результаті атаки ІД загинули 10 військових

Фото: бойовики ІДІЛ в Африці (з відкритих джерел)

Бойовики ІД здійснили декілька атак на північному сході Нігерії

У Нігерії в результаті атаки бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава" на північному сході країни загинули щонайменше 10 військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, в результаті нападу бойовиків "Ісламської держави" в селі Тдмарі на північному сході Нігерії, який стався 28 лютого, загинули щонайменше 10 військових.

Зазначається, що терористи "Ісламської держави" здійснили ряд атак на північному сході країни за останні декілька місяців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики терористичного угрупування "Ісламська держава" захопили місто Ранн на північному сході Нігерії. В результаті інтенсивних боїв між військовими та бойовиками частина будівель міста була знищена.

Додамо, в листопаді 2018 року в Нігерії під час атаки бойовиків "Ісламської держави" на військову базу загинуло близько 100 солдатів, база була спалена, багато солдатів зникли безвісти. Кілька солдатів загинули під час спроб забрати тіла загиблих військовослужбовців. Уцілілим силам довелося в екстреному порядку проводити евакуацію, в результаті на базі було покинуто велику кількість озброєння, спорядження і техніки.