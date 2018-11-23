ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Нігерії під час нападу на військову базу загинуло близько 100 військовослужбовців, - Reuters

Новини » Надзвичайні події    23.11.2018 - 03:55
У Нігерії під час нападу на військову базу загинуло близько 100 військовослужбовців, - Reuters
Ілюстративне фото (twitter.com/breakingnewsnig)

Атаку на базу зробили бойовики "Ісламської держави"

У Нігерії під час атаки бойовиків "Ісламської держави" на військову базу загинуло близько 100 солдатів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела Reuters.

Джерела видання повідомили, що атака сталася в неділю, 18 листопада, в штаті Борно на північному сході Нігерії.

"Бойовики застали нас зненацька. База була спалена, ми втратили близько 100 солдатів. Це величезна втрата", - розповів один з офіцерів.

Багато солдат досі вважають зниклими безвісти. Також джерела розповіли, що під час спроб забрати тіла загиблих військовослужбовців загинуло кілька солдатів.

Уцілілим силам довелося в екстреному порядку проводити евакуацію. Вони повідомили, що на базі було кинуто велика кількість озброєння, спорядження і техніки.

"Село все ще знаходиться під їх контролем", - заявив очевидець.

Також цю інформацію підтвердила влада країни.

Нагадаємо, у Нігерії під час акції протесту силовики вбили більше 40 осіб. Силовики застосували вогнепальну зброю і сльозогінний газ під час розгону протестних маршів, організованих Ісламським рухом Нігерії в підтримку Ібрагіма Закзаки, перебуває у в'язниці з 2015 року.

ІД взяла на себе відповідальність за бунт в колонії в Таджикистані У Нігерії кількість жертв вибуху і пожежі досягла 60 осіб
Новини України ІДІЛНигерияатака
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся