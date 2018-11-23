У Нігерії під час нападу на військову базу загинуло близько 100 військовослужбовців, - Reuters

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Атаку на базу зробили бойовики "Ісламської держави"

У Нігерії під час атаки бойовиків "Ісламської держави" на військову базу загинуло близько 100 солдатів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела Reuters.

Джерела видання повідомили, що атака сталася в неділю, 18 листопада, в штаті Борно на північному сході Нігерії.

"Бойовики застали нас зненацька. База була спалена, ми втратили близько 100 солдатів. Це величезна втрата", - розповів один з офіцерів.

Багато солдат досі вважають зниклими безвісти. Також джерела розповіли, що під час спроб забрати тіла загиблих військовослужбовців загинуло кілька солдатів.

Уцілілим силам довелося в екстреному порядку проводити евакуацію. Вони повідомили, що на базі було кинуто велика кількість озброєння, спорядження і техніки.

"Село все ще знаходиться під їх контролем", - заявив очевидець.

Також цю інформацію підтвердила влада країни.

Нагадаємо, у Нігерії під час акції протесту силовики вбили більше 40 осіб. Силовики застосували вогнепальну зброю і сльозогінний газ під час розгону протестних маршів, організованих Ісламським рухом Нігерії в підтримку Ібрагіма Закзаки, перебуває у в'язниці з 2015 року.