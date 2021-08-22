У Нігерії бойовики викрали не менше 75 людей: забрали дітей і людей похилого віку

У Нігерії озброєні бойовики викрали не менше 75 мирних жителів. Викраденими виявилися люди похилого віку і діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Жителі села Ріні, розміщеної в штаті Замфара на північному заході Нігерії повідомили виданню, що в ніч з п'ятниці на суботу в село приїхали озброєні бойовики і почали викрадати людей.

Житель Хабу Абубакар розповів, що понад 80 осіб були викрадені бойовиками, які, за його словами, приїхали в чорному одязі на більш ніж 50 мотоциклах. Також Бойовики розграбували його магазин.

За словами іншого жителя, бойовики викрали понад 75 осіб.

"Число викрадених з (села) Ріні має бути понад сімдесят п'ять",-сказав Алію Тунгар-Ріні.

Жителі села уточнили, що бойовики ходили від будинку до будинку, викрадаючи дітей і людей похилого віку. Передбачається, що це викрадення з метою подальшого викупу.

Також відомо, що про викрадення знають і в поліції. Там підтвердили це.