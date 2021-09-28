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У Нігерії бойовики напали на село: вбито 34 людини

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Нігерія, Вівторок 28 вересня 2021 06:08
У Нігерії бойовики напали на село: вбито 34 людини Фото: у Нігерії бойовики напали на село, вбито 34 людини (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Невідомі бойовики напали на село Мадамай в штаті Кадуна в Нігерії. В результаті нападу вбито 34 жителя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

Комісар державної безпеки Самуель Аруван повідомив, що війська зазнали обстрілу, після чого змусили нападників відступити в результаті інтенсивної перестрілки.

У зв'язку з нападом допитують двох підозрюваних.

Військові Нігерії заявили, що за нападом стояли підозрювані бойовики і злочинці, пов'язані з "ІДІЛ".

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