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В Нигере военная хунта требует полного вывода армии Франции из страны

Фото: хунта в Нигере требует от Франции вывести войска (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Нигере военная хунта обратилась к Франции с требованием вывести из страны свой контингент к 3 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News Arabia.

С таким призывом выступил "Национальный совет по защите отечества", созданный хунтой.

Отметим, что в Нигере расположена одна из крупнейших французских авиабаз, а численность францульского контингента в страны составляет около 1500 военнослужащих. Кроме того, там находятся военные из США, Италии и Германии.

Переворот в Нигере

Напомним, в конце июля охрана действующего президента страны Мохаммеда Базума взяла его в заложники и объявила о свержении власти. После этого новым главой Нигера себя объявил руководитель президентской гвардии Абдурахман Чиани.

Страны блока Западной Африки (ECOWAS) заявили о планировании военной интервенции в Нигер, если Базума не будет отпущен. В ответ хунта заявила, что убьет президента в случае вторжения.

Позже хунта выступила к послу Франции с требованием покинуть страну. На фоне этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна поддержит какие-либо военные или дипломатические усилия стран ECOWAS. В то же время хунта заручилась поддержкой Мали и Буркина-Фасо.

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НигерФранция