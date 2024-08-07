Нигер вслед за Мали объявил о разрыве дипломатических отношений с Украиной

25-26 июля повстанцы-туареги из движения CSP-PSD разбили колонну боевиков Группы Вагнера в Мали. Были убиты и ранены около 20 вагнеровцев, а выжившие в бою попали в плен.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона заявил, что "монополия в сфере бандитской, пиратской деятельности российских ЧВК в мире подходит к концу ".

Также он сказал, что "повстанцы получили необходимую информацию и не только информацию, позволившую провести успешную военную операцию против российских военных преступников", сообщило Общественное.

Разрыв дипотношений Мали с Украиной

Из высказываний Юсова власти Мали сделали вывод о причастности Украины к нападению. Военная хунта Мали решила разорвать дипломатические отношения с Украиной.

Британское издание The Times написало, что руководитель ГУР Кирилл Буданов с 2023 года планировал нападение на боевиков "Вагнера" в Мали, помогая повстанцам-туарегам.

В МИД Украины назвали решение Мали о разрыве дипотношений "недальновидным и поспешным". "Украина как жертва неспровоцированной полномасштабной вооруженной агрессии со стороны РФ всячески пытается при поддержке мирового сообщества восстановить справедливость и уважение к международному праву, призванному защитить все страны мира, в частности африканские, от посягательств на их суверенитет, независимость и территориальную целостность", - говорится в заявлении МИД.

6 августа Соединенные Штаты завершили вывод своих войск из Нигера из-за захвата в стране власти военной хунтой, налаживающей партнерство с Россией.

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