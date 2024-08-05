В МИД отреагировали на решение Мали разорвать дипотношения с Украиной

В Министерстве иностранных дел Украины считают решение Мали разорвать дипломатические отношения с нашей страной недальновидным и поспешным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Решение Переходного правительства Республики Малые разорвать дипломатические отношения с Украиной является недальновидным и поспешным, учитывая, что Украина как жертва неспровоцированной полномасштабной вооруженной агрессии со стороны РФ всячески пытается при поддержке мирового сообщества восстановить справедливость и уважение к международному праву, при этом африканские, от посягательств на суверенитет, независимость и территориальную целостность", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Украина безоговорочно соблюдает нормы международного права, незыблемость суверенитета и территориальную целостность других стран и решительно отвергает обвинения Переходного правительства Мали в якобы "поддержке Украиной международного терроризма".

В МИД напомнили, что именно Украина в 20 веке, являясь одним из основателей Организации Объединенных Наций, активно поддерживала право народов Африки на независимость и деколонизацию, в том числе Республики Малые.

"Вместо этого РФ, продолжая неспровоцированную полномасштабную вооруженную агрессию против Украины, разрушает архитектуру международной безопасности, нарушает цели и принципы Устава ООН, которые в частности гарантируют право стран Африки на свободное будущее", - подчеркнули в министерстве.

Там также отметили, что Украина известна в Африке как важный контрибутор по обеспечению региональной безопасности. Ее контингент "голубых шлемов" внес значительный вклад в реализацию целого ряда операций по поддержанию мира под эгидой ООН, в том числе с 2019 по 2022 годы - в составе Миссий ООН в Мали.

"Досадно, что Переходное правительство Республики Мали приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Украиной, не проведя тщательное изучение фактов и обстоятельств инцидента на севере Мали, а также не предоставив никаких доказательств причастности Украины к данному событию", - добавили МИД.

При этом, как отмечают в ведомстве, игнорируется, что подконтрольные Кремлю военные структуры, в частности "Вагнер", используют террористические методы и непосредственно причастны к многочисленным военным преступлениям, убийствам гражданского населения и жестокому обращению с военнопленными как в Украине, так и в странах Африки.

"Украина оставляет за собой право принять все необходимые меры политико-дипломатического реагирования в ответ на недружественные действия Переходного правительства Республики Мали", - отметили в МИД.