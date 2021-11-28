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В Нідерландах штам "Омікрон" виявили у 13 мандрівників з ПАР

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Неділя 28 листопада 2021 15:41
В Нідерландах штам "Омікрон" виявили у 13 мандрівників з ПАР Фото: В Нідерландах штам "Омікрон" виявили у 13 мандрівників з ПАР (РБК-Україна, Ольга Маджумдар)
Автор: Сергій Пишкін

У Нідерландах служба охорони здоров’я в аеропорту Схіпхол провела перевірку більше 600 пасажирів двох літаків авіакомпанії KLM. У 13 мандрівників з ПАР був виявлений новий штам коронавірусу "Омікрон".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NOS.

Загалом 61 тест виявився позитивним. Усіх інфікованих помістили в карантинний готель.

Міністр охорони здоров'я Уго де Йонге закликав усіх людей, які прибули з ПАР негайно пройти тест на виявлення захворювання.

Правила доступу до літаків KLM у ПАР було посилено. Люди, які пройшли повний курс вакцинації - зобов’язані продемонструвати негативний ПЛР-тест, аби їх допустили на борт.

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров’я класифікувала варіант "Омікрон" як "тривожний".

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