Нідерланди призупинили місію в Іраку

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В Іраку перебувають близько 50 нідерландських інструкторів

Нідерланди тимчасово призупинили навчальну місію в північному Іраку на тлі відмови від Багдада присутності в країні іноземних військ. Про це повідомляє NOS з посиланням на повідомлення міністерства оборони Нідерландів.

Повідомляється, що Нідерланди призупинили навчальну місію в цілях безпеки, після наради з представниками міжнародної коаліції проти "Ісламської держави" очолюваної США.

"Командувач коаліції в Іраку призупинив всі навчальні заходи. Солдати залишаються в Іраку", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що на півночі Іраку знаходяться близько п'ятдесяти нідерландських інструкторів.

Нагадаємо, 5 січня парламенту Іраку проголосував за виведення іноземних військ з території країни. Згодом іракські власті почали підготовку механізму виведення іноземних військ з країни. Зокрема, Ірак обмежило наземне і повітряне пересування сил міжнародної коаліції.

Раніше РБК-Україна писало, що свої місії в Іраку призупинили міжнародна коаліція на чолі з США і Північноатлантичний Альянс (НАТО).