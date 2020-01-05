Коаліція, очолювана США, призупинила операцію в Іраку

Фото: військові США (proxy.duckduckgo.com)

Рішення може бути переглянуте в майбутньому

Міжнародна антитерористична коаліція операції "Непохитна рішучість" очолювана США призупинила підготовку в Іраку місцевих сил безпеки і участь в операції проти терористичної організації "Ісламська держава" (ИГИЛ). Про це йдеться в офіційній заяві операції "Непохитна рішучість".

Повідомляється, що тимчасове припинення операції викликана збільшенням кількості атак на бази коаліції в Іраку.

"Неодноразові ракетні обстріли останніх двох місяців, здійснювані елементами "Катаїб Хезболлах", призвели до загибелі представників іракських служб безпеки і громадянина США. В результаті ми тепер повністю віддані захисту іракських баз, де розміщені війська коаліції. Це обмежує нашу здатність проводити тренування з партнерами та надавати допомогу в їх операціях проти терористичного угрупування "Ісламська держава", тому ми припинили цю діяльність", - йдеться в повідомленні.

При цьому в Коаліції зазначили, що дане рішення може бути переглянуте.

Таким чином після припинення операції земля Іраку, повітряний і морський простір може бути повністю закрита для іноземних армій. Також можлива подача скарги в ООН у зв'язку з авіаударами армії США щодо Іраку.

апомним, "РБК-Україна" писало, що парламент Іраку проголосував за виведення американських військ з території країни.

Раніше Північноатлантичний альянс (НАТО), оголосив про припинення своєї навчальної місії на території Іраку на тлі загострення після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.