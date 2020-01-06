Нидерланды приостановили миссию в Ираке

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В Ираке находятся около 50 нидерландских инструкторов

Нидерланды временно приостановили учебную миссию в северном Ираке на фоне отказа Багдада от присутствия в стране иностранных войск. Об этом сообщает NOS со ссылкой на сообщение министерства обороны Нидерландов.

Сообщается, что Нидерланды приостановили учебную миссию в целях безопасности, после совещания с представителями международной коалиции против "Исламского государства" возглавляемой США.

"Командующий коалиции в Ираке приостановил все учебные мероприятия. Солдаты остаются в Ираке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на севере Ирака находятся около пятидесяти нидерландских инструкторов.

Напомним, 5 января парламента Ирака проголосовал за вывод иностранных войск с территории страны. Впоследствии иракские власти начали подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны. В частности, Ирак ограничило наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции.

Ранее РБК-Украина писало, что свои миссии в Ираке приостановили международная коалиция во главе с США и Североатлантический Альянс (НАТО).