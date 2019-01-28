Нідерланди відмовилися прийняти майже 50 мігрантів

Раніше судну не дозволили заходити в італійські порти

Италия обратилась с просьбой к Нидерландам принять 47 мигрантов с гуманитарного судна, которому не разрешили заходить в итальянские порты. Министерство юстиции и безопасности Нидерландов отказалось принимать беженцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, корабль немецкой гуманитарной группы под флагом Нидерландов спас мигрантов у ливийского побережья больше недели назад.

Министерство юстиции и безопасности Нидерландов, заявило, что не будет принимать мигрантов, пока не будет достигнуто долгосрочное соглашение о том, как отличать беженцев от экономических мигрантов.

Ранее РБК-Украина писало, что из Германии за январь-ноябрь 2018 года в другие страны Европейского союза выслали рекордное количество беженцев - 8 тыс. 658 человек.

Ранее 20 декабря 2018 года Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке 19 декабря, большинством голосов приняла пакт о беженцах.