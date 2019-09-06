Нідерланди не будуть піднімати питання Цемаха на рівні ЄС, - журналіст

Нідерланди не будуть на рівні Євросоюзу піднімати питання звільнення й можливого обміну Володимира Цемаха, якого вважають свідком у справі про катастрофу MH17. Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Зокрема, він зазначив, що на сьогодні немає ознак того, що Амстердам винесе тему звільнення Цемаха на загальноєвропейський рівень.

"Поки немає ніяких ознак того, що Нідерланди будуть піднімати в Брюсселі питання Цемаха і обміну полоненими між Україною і Росією. Це, звичайно, ще може змінитися", - підкреслив Йозвяк.

Зазначимо, раніше можливу причину звільнення Цемаха назвали в Bellingcat. На думку розслідувачів, українська влада і Спільна слідча група (JIT) погодилися відпустити його, так як слідство зібрало достатньо доказів причетності Росії до катастрофи MH17.

Нагадаємо, напередодні Київський апеляційний суд відпустив Цемаха з-під варти під особисте зобов'язання. В той же час звинувачення в участі в терористичній організації з нього не зняті.

Вчора також стало відомо, що колишнього бойовика Цемаха включили в списки на обмін. Зокрема, його можуть обміняти на українського режисера Олега Сенцова, засудженого в Росії.