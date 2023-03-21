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Нидерландским чиновникам запретили использовать TikTok на рабочих телефонах

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Нидерланды, Вторник 21 марта 2023 16:05
Нидерландским чиновникам запретили использовать TikTok на рабочих телефонах Фото: TikTok (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Нидерланды запретят чиновникам устанавливать TikTok на правительственные телефоны. Государственные службы немедленно начнут отказывать чиновников от установки программы на свой телефон, и вскоре все рабочие телефоны будут настроены так, чтобы разрешать установку только предварительно одобренных приложений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря МВД Нидерландов Александры ван Хаффелен, которое приводит NL Times.

В список предварительно одобренных программ не входят чувствительные к шпионажу приложения. TikTok подпадает под эту категорию.

"В Нидерландах 140 000 чиновников и государственных служащих. Представитель МВД затруднилась сказать, сколько из них используют TikTok на государственных телефонах", - говорится в материале.

Многие западные страны обеспокоены TikTok, потому что популярное приложение для социальных сетей принадлежит китайской компании Bytedance. Они опасаются, что компания поделится данными TikTok с правительством Китая.

Разведывательная служба также недавно сообщила правительству, что программы, управляемые странами с наступательной киберпрограммой, направленной против интересов Нидерландов и имеют повышенный риск шпионажа. Ван Хаффелен заявила, что правительство планирует разрешать установку только предварительно одобренных приложений на телефоны.

Напомним, что Национальное агентство кибернетической и информационной безопасности Чехии запретило госслужащим и работникам частных компаний использовать TikTok.

США начали расследование по использованию ИИ в TikTok, как метода Китая в шпионаже за журналистами.

Правительство Великобритании запрещает использование чиновников на служебных мобильных устройствах социальной сети TikTok.

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