ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Нідерландах уточнили інформацію щодо другого вибуху в поштовому відділенні

Новини » Надзвичайні події     12.02.2020 - 10:33
У Нідерландах уточнили інформацію щодо другого вибуху в поштовому відділенні
Іллюстративне фото (flickr.com/jerry_lake)

Другий вибух в поштовому відділенні відбувся не в Амстердамі

В поліції Нідерландів уточнили, що другий вибух в поштовому відділенні відбувся не в Амстердамі, а на південному-сході країни в місті Керкраде. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Раніше ЗМІ писали, що в Амстердамі стався подвійний вибух. Але в поліції уточнили, що майже одночасно з вибухом в Амстердамі було також чути вибух в компанії із сортування пошти в Керкраде.

"Досі невідомо, чи є зв'язок з вибухом пакету листів сьогодні вранці в Амстердамі", - йдеться в повідомленні.

Раніше у Китаї в результаті пожежі на фабриці виробництва предметів першої необхідності загинули 19 осіб. Повідомляється, що пожежа сталася в ніч на 30 вересня в місті Нінбо.

Крім того, в австрійському місті Лінц прогримів вибух. В результаті події дев'ять людей постраждали, двоє з них отримали важкі поранення.

Нагадаємо, в Афганістані в місті Джалабад біля армійського автобуса стався вибух, в результаті якого загинули щонайменше 10 осіб, ще 27 отримали поранення.

В Амстердамі прогримів подвійний вибух Поліція відкрила провадження через вибух та постріли у Харкові
Новини України НідерландиАмстердамВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся