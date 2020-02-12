У Нідерландах уточнили інформацію щодо другого вибуху в поштовому відділенні

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Другий вибух в поштовому відділенні відбувся не в Амстердамі

В поліції Нідерландів уточнили, що другий вибух в поштовому відділенні відбувся не в Амстердамі, а на південному-сході країни в місті Керкраде. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Раніше ЗМІ писали, що в Амстердамі стався подвійний вибух. Але в поліції уточнили, що майже одночасно з вибухом в Амстердамі було також чути вибух в компанії із сортування пошти в Керкраде.

"Досі невідомо, чи є зв'язок з вибухом пакету листів сьогодні вранці в Амстердамі", - йдеться в повідомленні.

Раніше у Китаї в результаті пожежі на фабриці виробництва предметів першої необхідності загинули 19 осіб. Повідомляється, що пожежа сталася в ніч на 30 вересня в місті Нінбо.

Крім того, в австрійському місті Лінц прогримів вибух. В результаті події дев'ять людей постраждали, двоє з них отримали важкі поранення.

Нагадаємо, в Афганістані в місті Джалабад біля армійського автобуса стався вибух, в результаті якого загинули щонайменше 10 осіб, ще 27 отримали поранення.