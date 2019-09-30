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У Китаї в результаті пожежі на фабриці загинули майже 20 осіб

Новини » Надзвичайні події    30.09.2019 - 15:46
У Китаї в результаті пожежі на фабриці загинули майже 20 осіб
Ілюстративне фото (naftempoki.gr.jpg)

Представники місцевої влади заявили, що кількість постраждалих може збільшитися

У Китаї в результаті пожежі на фабриці виробництва предметів першої необхідності загинули 19 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sina.

Повідомляється, що пожежа сталася в ніч на 30 вересня в місті Нінбо. Що стало причиною, поки не відомо.

За даними видання, 8 осіб вдалося врятувати, з них 3 травмовані. Рятувальники досі розбирають завали і шукають людей.

Представники місцевої влади заявили, що кількість постраждалих може збільшитися.

Нагадаємо, в Греції в таборі для біженців "Моріа" на острові Лесбос у неділю, 29 вересня, спалахнули дві пожежі, в результаті яких, за різними даними, загинули дві людини.

Як повідомляло РБК-Україна, в місті Шостка (Сумська область) в ніч на 27 вересня у пекарні спалахнула газоповітряна суміш, після чого виникла пожежа. На момент інциденту в приміщенні працювало три людини. В результаті в лікарню з опіками різного ступеня тяжкості госпіталізовані дві працівниці. Найбільше постраждала 48-річна жінка. Вона отримала ураження 15% площі тіла і зараз знаходиться в реанімації.

Крім того, Нагадаємо, 19 вересня в Стамбулі (Туреччина) стався потужний вибух на хімічному заводі, в результаті чого постраждали 2 пожежні і кілька працівників підприємства.

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