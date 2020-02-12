В Амстердамі прогримів подвійний вибух

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Імовірно, бомба була захована у посилці

В Амстердамі стався подвійний вибух в офісі поштової компанії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

У прес-службі поліції повідомляють, що постраждалих, поки що, немає. За адресою, де стався вибух, зареєстровані чотири компанії.

"Вранці в середу стався вибух в поштовому відділенні ділової будівлі, незадовго до 8 години ранку, імовірно викликаний вибухом бомби. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на місці працюють вибухотехніки і спецслужби.

Раніше повідомлялось, що в австрійському місті Лінц прогримів вибух. В результаті події дев'ять людей постраждали, двоє з них отримали важкі поранення.

Крім того, в медичному центрі Caritas в Гонконзі прогримів вибух, постраждалих не було.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Китаї в результаті пожежі на фабриці виробництва предметів першої необхідності загинули 19 осіб. Повідомляється, що пожежа сталася в ніч на 30 вересня в місті Нінбо. Що стало причиною, поки не відомо. 8 осіб вдалося врятувати, з них 3 особи травмовано.