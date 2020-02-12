ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Амстердамі прогримів подвійний вибух

Новини » Надзвичайні події     12.02.2020 - 10:04
В Амстердамі прогримів подвійний вибух
Іллюстративне фото (з відкритих джерел)

Імовірно, бомба була захована у посилці

В Амстердамі стався подвійний вибух в офісі поштової компанії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

У прес-службі поліції повідомляють, що постраждалих, поки що, немає. За адресою, де стався вибух, зареєстровані чотири компанії.

"Вранці в середу стався вибух в поштовому відділенні ділової будівлі, незадовго до 8 години ранку, імовірно викликаний вибухом бомби. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на місці працюють вибухотехніки і спецслужби.

Раніше повідомлялось, що в австрійському місті Лінц прогримів вибух. В результаті події дев'ять людей постраждали, двоє з них отримали важкі поранення.

Крім того, в медичному центрі Caritas в Гонконзі прогримів вибух, постраждалих не було.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Китаї в результаті пожежі на фабриці виробництва предметів першої необхідності загинули 19 осіб. Повідомляється, що пожежа сталася в ніч на 30 вересня в місті Нінбо. Що стало причиною, поки не відомо. 8 осіб вдалося врятувати, з них 3 особи травмовано.

Поліція відкрила провадження через вибух та постріли у Харкові У Харкові поліція ввела операцію "Сирена" через вибух та постріли
Новини України АмстердампосылкаВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся