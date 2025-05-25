Нидерланды завтра отправят Украине последний из 24-х обещанных F-16

F-16 для Украины

Напомним, что Нидерланды, Дания и Бельгия возглавили авиационную коалицию для предоставления Украине истребителей F-16.

В июле 2024 года Нидерланды завершили оформление разрешения на экспорт в Украину 24 истребителей F-16. Уже в августе стало известно, что Украина получила первые самолеты. Не сообщалось, какие страны и сколько истребителей предоставили украинским военным.

В том же месяце Украина потеряла первый из полученных истребителей. Это произошло во время отражения массированной атаки России 26 августа. В результате авиакатастрофы погиб опытный украинский пилот Алексей Месь "Мунфиш".

В конце прошлого года президент Владимир Зеленский сообщал, что в Украину прибыла вторая партия F-16 от Дании.

В начале года Зеленский после разговора с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом анонсировал новые поставки F-16.

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