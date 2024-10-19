ua en ru
Сб, 19 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Нидерланды закупят для Украины дронов более чем на 42 млн евро

Амстердам, Суббота 19 октября 2024 15:14
UA EN RU
Нидерланды закупят для Украины дронов более чем на 42 млн евро Фото: Нидерланды передадут Украине дронов более чем на 42 млн евро (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Нидерланды закупят Украину партию беспилотников. Сумма контракта составляет 42,6 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Нидерландов.

Как отмечается, это первая закупка Нидерландов в рамках коалиции дронов. Нидерландская компания DeltaQuad поставит в Украину передовые дроны Intelligence, Surveillance & Reconnaissance (ISR).

Дроны ISR как разведчики могут летать длительное время и большое расстояние. Они используются для получения информации в реальном времени с поля боя, сбора разведданных и наблюдения.

Минобороны напоминает, что реализацию плана действий по беспилотникам было выделено 400 млн евро, из которых более половины приходится на нидерландскую промышленность. Закупка у DeltaQuad является частью этих средств.

В ведомстве добавили, из соображений безопасности информация о типе дронов, количестве и графике поставок не разглашается.

Помощь Нидерландов

Нидерланды оказали Украине военную помощь, в том числе бронированные машины, танки, боеприпасы, дроны и истребители F-16. Также страна анонсировала передачу Украине системы противовоздушной обороны Patriot.

Амстердам возглавил авиационную коалицию. Нидерландская сторона не только предоставила самолеты, но и присоединилась к учениям украинских пилотов.

Недавно Министр обороны Нидерландов заявил, что Украина может использовать полученные F-16 для ударов по территории России без ограничений, но в рамках международного права.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оружие в Украине Военная помощь Дрони
NEWS
Россия атаковала Украину более 100 ракетами и дронами. Сколько сбила ПВО
Россия атаковала Украину более 100 ракетами и дронами. Сколько сбила ПВО
DAILY
Все против Санду. Чего ждать от выборов в Молдове и будет ли российский реванш
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Все против Санду. Чего ждать от выборов в Молдове и будет ли российский реванш