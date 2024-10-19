Нидерланды закупят для Украины дронов более чем на 42 млн евро

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Нидерландов.

Как отмечается, это первая закупка Нидерландов в рамках коалиции дронов. Нидерландская компания DeltaQuad поставит в Украину передовые дроны Intelligence, Surveillance & Reconnaissance (ISR).

Дроны ISR как разведчики могут летать длительное время и большое расстояние. Они используются для получения информации в реальном времени с поля боя, сбора разведданных и наблюдения.

Минобороны напоминает, что реализацию плана действий по беспилотникам было выделено 400 млн евро, из которых более половины приходится на нидерландскую промышленность. Закупка у DeltaQuad является частью этих средств.

В ведомстве добавили, из соображений безопасности информация о типе дронов, количестве и графике поставок не разглашается.