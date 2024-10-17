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Нидерланды подтвердили разрешение Украине использовать переданные F-16 на территории России

Украина, Четверг 17 октября 2024 14:05
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Нидерланды подтвердили разрешение Украине использовать переданные F-16 на территории России Фото: Рубен Брекельманс
Автор: Александр Белоус

Украина может использовать переданные Нидерландами истребители F-16 на территории России. Это можно делать в российском воздушном пространстве.

Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Мы доставили нашу первую партию F-16. Сейчас они находятся в украинском воздушном пространстве. И мы всегда говорили, что Украина должна соблюдать международное право", - сказал он перед встречей министров обороны НАТО в Брюсселе 17 октября.

По его словам, международное право не содержит никаких ограничений по расстоянию. "Международное право не останавливается на границе или в 100 км от границы. Поэтому мы разрешаем Украине использовать F-16 для самообороны", - добавил министр.

Брекельманс подчеркнул, что это может понадобиться для перехвата ракет или для ударов, например по аэродромам России.

"Итак, военные цели. И это также позволено делать на территории России или в российском воздушном пространстве", - сказал Брекельманс.

Он также отметил, что вопросы поддержки Украины являются ключевыми.

"Я думаю, что поддержка Украины является ключевым приоритетом в эти дни. Я был в Харькове и Киеве десять дней назад, и ситуация как на линии фронта, так и в больших городах, таких как Харьков очень тревожна. Поэтому я думаю, что нам нужно активизировать наши усилия. Во-вторых, нам нужно говорить об укреплении нашей обороны и сдерживании, потому что российская угроза только растет и не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе", - сказал министр обороны Нидерландов.

Напомним, в октябре Украина получила первые истребители F-16 от Нидерландов . Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в Харькове. По его словам, остальные 24 самолета прибудут в ближайшие месяцы

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