Нідерланди закуплять для України дронів на понад 42 млн євро

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Нідерландів.

Як зазначається, це перша закупівля Нідерландів у рамках коаліції дронів. Нідерландська компанія DeltaQuad поставить в Україну передові дрони Intelligence, Surveillance & Reconnaissance (ISR).

Дрони ISR як розвідники можуть літати тривалий час і велику відстань. Вони використовуються для отримання інформації в реальному часі з поля бою, збору розвідданих і спостереження.

Міноборони нагадує, що реалізацію плану дій щодо безпілотників було виділено 400 млн євро, з яких понад половина припадає на нідерландську промисловість. Закупівля у DeltaQuad є частиною цих коштів.

У відомстві додали, з міркувань безпеки інформація про тип дронів, кількість та графіки постачань не розголошується.