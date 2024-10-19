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Нідерланди закуплять для України дронів на понад 42 млн євро

Амстердам, Субота 19 жовтня 2024 15:14
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Нідерланди закуплять для України дронів на понад 42 млн євро Фото: Нідерланди передадуть Україні дронів на понад 42 млн євро (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Нідерланди закуплять Україні партію безпілотників. Сума контракту становить 42,6 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Нідерландів.

Як зазначається, це перша закупівля Нідерландів у рамках коаліції дронів. Нідерландська компанія DeltaQuad поставить в Україну передові дрони Intelligence, Surveillance & Reconnaissance (ISR).

Дрони ISR як розвідники можуть літати тривалий час і велику відстань. Вони використовуються для отримання інформації в реальному часі з поля бою, збору розвідданих і спостереження.

Міноборони нагадує, що реалізацію плану дій щодо безпілотників було виділено 400 млн євро, з яких понад половина припадає на нідерландську промисловість. Закупівля у DeltaQuad є частиною цих коштів.

У відомстві додали, з міркувань безпеки інформація про тип дронів, кількість та графіки постачань не розголошується.

Допомога Нідерландів

Нідерланди надали Україні військову допомогу, зокрема броньовані машини, танки, боєприпаси, дрони та винищувачі F-16. Також країна анонсувала передачу Україні системи протиповітряної оборони Patriot.

Амстердам очолив авіаційну коаліцію. Нідерландська сторона не лише надала літаки, але й приєдналася до навчань українських пілотів.

Нещодавно міністр оборони Нідерландів заявив, що Україна може використовувати отримані F-16 для ударів по території Росії без обмежень, але у рамках міжнародного права.

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