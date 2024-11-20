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Нидерланды взялись за охрану инфраструктуры в Северном море: наймут частные фирмы

Фото: Нидерланды хотят усилить охрану инфраструктуры в Северном море (wikipedia.org)
Автор: РБК-Украина

Нидерланды приняли решение усилить безопасность своей инфраструктуры в Северном море. Это случится путем временного привлечения дополнительного персонала и техники частных компаний.

Об этом, как сообщает РБК-Украина, пишет Reuters со ссылкой на Министерство обороны страны.

Решение страны связано с рисками, идентифицированными военной разведкой Нидерландов (MIVD), отмечая, что объекты инфраструктуры, такие как газопроводы и ветряные электростанции, могут стать мишенью российских диверсий.

В апреле MIVD сообщила, что Россия может также направлять усилия на диверсии против центров обработки данных в регионе Северного моря. В ответ Нидерланды решили привлечь частные компании, чтобы обеспечить безопасность ввода в эксплуатацию двух новых многофункциональных вспомогательных судов, которые планируют развернуть в составе флота до 2026 года.

Хотя министерство обороны страны не раскрывает, с какими именно компаниями ведутся переговоры, эта инициатива является частью комплексной стратегии защиты стратегически важной инфраструктуры, расположенной в одном из самых загруженных судоходных регионов мира.

Нидерланды также выделили 41 миллион евро для защиты своей инфраструктуры в Северном море, что, вероятно, демонстрирует серьезность угроз в этом направлении.

Напомним, вчера стало известно, что подводный кабель C-Lion1, соединяющий Финляндию и Германию через Балтийское море, оказался поврежден. Компания сообщила о начале ремонта, которое может занять 5-15 дней.

Кабель протяженностью 1173 км соединяет Хельсинки и Росток, функционируя с 2016 года как единственный прямой маршрут между Финляндией и Центральной Европой.

Позже стало известно, что в Балтийском море обнаружены повреждения кабеля между Литвой и Швецией.

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