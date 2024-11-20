Нидерланды взялись за охрану инфраструктуры в Северном море: наймут частные фирмы

Решение страны связано с рисками, идентифицированными военной разведкой Нидерландов (MIVD), отмечая, что объекты инфраструктуры, такие как газопроводы и ветряные электростанции, могут стать мишенью российских диверсий.

В апреле MIVD сообщила, что Россия может также направлять усилия на диверсии против центров обработки данных в регионе Северного моря. В ответ Нидерланды решили привлечь частные компании, чтобы обеспечить безопасность ввода в эксплуатацию двух новых многофункциональных вспомогательных судов, которые планируют развернуть в составе флота до 2026 года.

Хотя министерство обороны страны не раскрывает, с какими именно компаниями ведутся переговоры, эта инициатива является частью комплексной стратегии защиты стратегически важной инфраструктуры, расположенной в одном из самых загруженных судоходных регионов мира.

Нидерланды также выделили 41 миллион евро для защиты своей инфраструктуры в Северном море, что, вероятно, демонстрирует серьезность угроз в этом направлении.