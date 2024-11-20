UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Нідерланди взялися за охорону інфраструктури у Північному морі: наймуть приватні фірми

Фото: Нідерланди хочуть посилити охорону інфраструктури в Північному морі (wikipedia.org)
Автор: РБК-Україна

Нідерланди прийняли рішення посилити безпеку своєї інфраструктури в Північному морі. Це станеться шляхом тимчасового залучення додаткового персоналу і техніки приватних компаній

Про це, як повідомля РБК-Україна, пише Reuters з посиланням на Міністерство оборони країни.

Рішення країни пов’язане з ризиками, які ідентифікувала військова розвідка Нідерландів (MIVD), зазначаючи, що об’єкти інфраструктури, такі як газопроводи та вітряні електростанції, можуть стати мішенню російських диверсій.

У квітні MIVD повідомила, що Росія також може спрямовувати зусилля на диверсії проти центрів обробки даних у регіоні Північного моря. У відповідь Нідерланди вирішили залучити приватні компанії, щоб забезпечити безпеку до введення в експлуатацію двох нових багатофункціональних допоміжних суден, які планують розгорнути у складі флоту до 2026 року.

Хоча міністерство оборони країни не розкриває, з якими саме компаніями ведуться переговори, ця ініціатива є частиною комплексної стратегії захисту стратегічно важливої інфраструктури, яка розташована в одному з найбільш завантажених судноплавних регіонів світу.

Нідерланди також виділили 41 мільйон євро для захисту своєї інфраструктури в Північному морі, що, ймовірно, демонструє серйозність загроз у цьому напрямку.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що підводний кабель C-Lion1, що з'єднує Фінляндію та Німеччину через Балтійське море, виявився пошкодженим. Компанія повідомила про початок ремонту, який може зайняти 5–15 днів.

Кабель довжиною 1173 км з'єднує Гельсінкі та Росток, функціонуючи з 2016 року як єдиний прямий маршрут між Фінляндією та Центральною Європою.

Пізніше стало відомо, що у Балтійському морі виявлено пошкодження кабелю між Литвою та Швецією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News