Нідерланди взялися за охорону інфраструктури у Північному морі: наймуть приватні фірми

Рішення країни пов’язане з ризиками, які ідентифікувала військова розвідка Нідерландів (MIVD), зазначаючи, що об’єкти інфраструктури, такі як газопроводи та вітряні електростанції, можуть стати мішенню російських диверсій.

У квітні MIVD повідомила, що Росія також може спрямовувати зусилля на диверсії проти центрів обробки даних у регіоні Північного моря. У відповідь Нідерланди вирішили залучити приватні компанії, щоб забезпечити безпеку до введення в експлуатацію двох нових багатофункціональних допоміжних суден, які планують розгорнути у складі флоту до 2026 року.

Хоча міністерство оборони країни не розкриває, з якими саме компаніями ведуться переговори, ця ініціатива є частиною комплексної стратегії захисту стратегічно важливої інфраструктури, яка розташована в одному з найбільш завантажених судноплавних регіонів світу.

Нідерланди також виділили 41 мільйон євро для захисту своєї інфраструктури в Північному морі, що, ймовірно, демонструє серйозність загроз у цьому напрямку.