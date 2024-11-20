Нідерланди взялися за охорону інфраструктури у Північному морі: наймуть приватні фірми

Нідерланди прийняли рішення посилити безпеку своєї інфраструктури в Північному морі. Це станеться шляхом тимчасового залучення додаткового персоналу і техніки приватних компаній
Про це, як повідомля РБК-Україна, пише Reuters з посиланням на Міністерство оборони країни.
Рішення країни пов’язане з ризиками, які ідентифікувала військова розвідка Нідерландів (MIVD), зазначаючи, що об’єкти інфраструктури, такі як газопроводи та вітряні електростанції, можуть стати мішенню російських диверсій.
У квітні MIVD повідомила, що Росія також може спрямовувати зусилля на диверсії проти центрів обробки даних у регіоні Північного моря. У відповідь Нідерланди вирішили залучити приватні компанії, щоб забезпечити безпеку до введення в експлуатацію двох нових багатофункціональних допоміжних суден, які планують розгорнути у складі флоту до 2026 року.
Хоча міністерство оборони країни не розкриває, з якими саме компаніями ведуться переговори, ця ініціатива є частиною комплексної стратегії захисту стратегічно важливої інфраструктури, яка розташована в одному з найбільш завантажених судноплавних регіонів світу.
Нідерланди також виділили 41 мільйон євро для захисту своєї інфраструктури в Північному морі, що, ймовірно, демонструє серйозність загроз у цьому напрямку.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що підводний кабель C-Lion1, що з'єднує Фінляндію та Німеччину через Балтійське море, виявився пошкодженим. Компанія повідомила про початок ремонту, який може зайняти 5–15 днів.
Кабель довжиною 1173 км з'єднує Гельсінкі та Росток, функціонуючи з 2016 року як єдиний прямий маршрут між Фінляндією та Центральною Європою.
Пізніше стало відомо, що у Балтійському морі виявлено пошкодження кабелю між Литвою та Швецією.
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