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Нидерланды не исключают участия в коалиции по обучению военных в Украине

Фото: Нидерланды не исключают участия в коалиции по обучению военных в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Правительство Нидерландов не исключает участия в коалиции по обучению военных на территории Украины, которую предложил создать президент Франции Эммануэль Макрон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на De Volkskrant.

Как сообщает издание, правительство страны "в общем не исключает", что Нидерланды примут участие во французской инициативе по организации военной подготовки в Украине.

В то же время, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс отметил, что еще слишком рано занимать окончательную позицию в этом вопросе.

По его словам, "всегда нужно взвешивать добавленную стоимость и риски".

"И в этом должна поучаствовать широкая коалиция стран при поддержке важнейших союзников НАТО", - отметил нидерландский министр.

Что предшествовало

Напомним, в июне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж хотел бы создать коалицию вместе с партнерами, чтобы учить украинских военных на территории Украины.

Позже сообщалось, что Франция предложила партнерам присоединиться к коалиции по обучению военных на территории Украины. Обращение было направлено странам Балтии, Польши, Дании, Швеции, Великобритании, Нидерландам и США.

Многие страны выступают против такой идеи, в частности, опасаясь, что существует риск втянуть Запад в войну.

Однако в дипломатических кругах ЕС также говорят о том, что есть веские основания учить бойцов ВСУ на территории Украины. Военные были бы более приспособлены и им не нужно было бы ехать за границу для обучения.

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