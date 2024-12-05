Нидерланды выделяют 22 млн евро помощи Украине: куда пойдут средства

Нидерланды выделяют 22 млн евро помощи Украине. Средства будут направлены, в частности, на укрепление системы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (Х) главы МИД Нидерландов Каспара Велдкампа

"На заседании Совета НАТО-Украина я также подчеркнул важность укрепления военного потенциала Украины. Нидерланды выделяют дополнительные 22 миллиона евро на проекты, направленные на укрепление противовоздушной обороны и киберустойчивости Украины", - рассказал он.

По словам министра, помощь третьих стран российской военной машине, требует более решительной и скоординированной реакции со стороны НАТО и членов Альянса.

"Прежде всего, мы должны продолжать курс на поддержку Украины. Альтернативы просто нет", - констатировал Велдкамп.