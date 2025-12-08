Нидерланды выделят Украине еще 700 млн евро: куда направят средства

"Нидерланды выделят еще 700 миллионов евро (815 миллионов долларов) на военную поддержку Украины в первом квартале 2026 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ранее правительство пообещало выделить 3,5 млрд евро на поддержку в следующем году, но значительная часть этих средств уже была потрачена в этом году.

Тем временем министр иностранных дел Нидерландов Дэвид ван Веель подтвердил выделение средств для Украины.

"Нидерланды оказывают Украине значительную поддержку с начала масштабного вторжения России. Правительство сейчас выделяет дополнительные 700 миллионов евро в ускоренном темпе, что позволит продолжить поставки военной техники в начале 2026 года", - заявил дипломат.