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Нидерланды выделят Украине новый пакет военной помощи на 500 миллионов евро

17:11 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Сергей Козачук
Иллюстративное фото: Владимир Зеленский - Роб Еттен (Коллаж РБК-Украина)

Нидерланды выделят Украине новый пакет военной помощи в размере 500 млн евро. В него войдут средства ПВО и беспилотники для защиты от обстрелов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Нидерландов Роб Еттен во время общения с медиа вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время общения с журналистами Роб Йеттен подтвердил предоставление дополнительных 500 млн евро на оборонные нужды Украины.

В рамках этой помощи украинские силы получат необходимые дроны и ПВО для защиты критической инфраструктуры и гражданского населения от регулярных воздушных ударов со стороны РФ.

В свою очередь Владимир Зеленский поблагодарил правительство Нидерландов за весомую поддержку Украины, особенно в период массированных атак на энергосистему.

"Я хочу поблагодарить новый пакет, о котором сейчас сказал Роб. Для нас он очень нужен, особенно в этот период массированных атак на нашу энергетическую систему. Новый пакет военной поддержки для нас, объем 500 млн евро. Пакет, который готовится именно сейчас, осенью. Это то, что действительно весомо, в частности для отражения этих воздушных атак", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, сейчас ключевым дефицитом для Украины остаются ракеты, в том числе антибаллистические, необходимые для перехвата вражеских ракет.

Напомним, чтоправительство Нидерландов объявило о предоставлении Украине 1,2 млрд евро невоенной помощи на ближайшие три года, о чем сообщалось перед визитом президента Владимира Зеленского в Гаагу.

Нидерланды также помогают Украине усилить эффективность истребителей F-16 для уничтожения российских реактивных "Шахедов".

Кроме того, амстердамское правительство активно вовлекается в защиту критической инфраструктуры и усиление украинской ПВО.

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