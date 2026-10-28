Нидерланды выделят Украине новый пакет военной помощи на 500 миллионов евро

Во время общения с журналистами Роб Йеттен подтвердил предоставление дополнительных 500 млн евро на оборонные нужды Украины.

В рамках этой помощи украинские силы получат необходимые дроны и ПВО для защиты критической инфраструктуры и гражданского населения от регулярных воздушных ударов со стороны РФ.

В свою очередь Владимир Зеленский поблагодарил правительство Нидерландов за весомую поддержку Украины, особенно в период массированных атак на энергосистему.

"Я хочу поблагодарить новый пакет, о котором сейчас сказал Роб. Для нас он очень нужен, особенно в этот период массированных атак на нашу энергетическую систему. Новый пакет военной поддержки для нас, объем 500 млн евро. Пакет, который готовится именно сейчас, осенью. Это то, что действительно весомо, в частности для отражения этих воздушных атак", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, сейчас ключевым дефицитом для Украины остаются ракеты, в том числе антибаллистические, необходимые для перехвата вражеских ракет.