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Нидерланды анонсировали помощь Украине перед визитом Зеленского: на что пойдут 1,2 млрд евро

12:16 28.10.2026 Ср
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Нидерланды анонсировали помощь Украине перед визитом Зеленского: на что пойдут 1,2 млрд евро Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
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Правительство Нидерландов объявило о предоставлении Украине 1,2 млрд евро невоенной помощи на ближайшие три года. Сообщение прозвучало перед визитом президента Владимира Зеленского в Гаагу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Правительство страны пообещало выделить 380 миллионов евро на помощь в восстановлении Украины в следующем году. Еще около 410 миллионов евро предусмотрено на 2028 и 2029 год.

Часть этих средств будет использована для срочного ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры и поставок необходимого оборудования для украинской промышленности.

Кроме того, финансирование будет направлено на поддержку нидерландских компаний, желающих инвестировать в восстановление Украины.

Ожидается, что Зеленский прибудет в Нидерланды в среду, 28 октября. У него запланированы встречи с премьер-министром Робом Йеттеном и другими членами кабинета министров, после чего состоится визит к королю Нидерландов Виллему-Александру.

Напомним, Йеттен недавно заявил, что Нидерланды окажут Украине помощь с техническим обслуживанием истребителей F-16, поставкой запчастей и боеприпасов к ним.

Он отметил, что это поспособствует усилению украинской противовоздушной обороны на фоне массированных российских атак на города.

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