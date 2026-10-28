Нидерланды анонсировали помощь Украине перед визитом Зеленского: на что пойдут 1,2 млрд евро

Правительство Нидерландов объявило о предоставлении Украине 1,2 млрд евро невоенной помощи на ближайшие три года. Сообщение прозвучало перед визитом президента Владимира Зеленского в Гаагу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Правительство страны пообещало выделить 380 миллионов евро на помощь в восстановлении Украины в следующем году. Еще около 410 миллионов евро предусмотрено на 2028 и 2029 год.

Часть этих средств будет использована для срочного ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры и поставок необходимого оборудования для украинской промышленности.

Кроме того, финансирование будет направлено на поддержку нидерландских компаний, желающих инвестировать в восстановление Украины.

Ожидается, что Зеленский прибудет в Нидерланды в среду, 28 октября. У него запланированы встречи с премьер-министром Робом Йеттеном и другими членами кабинета министров, после чего состоится визит к королю Нидерландов Виллему-Александру.