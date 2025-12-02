Нидерланды планируют закрыть пункты для украинских беженцев: что будет с жильем и помощью

Нидерланды планируют закрыть пункты размещения украинских беженцев "как можно скорее" после окончания срока действия правил специальной защиты ЕС в 2027 году.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Dutch news.
О закрытии пунктов для украинцев в Нидерландах заявила Министр жилищно-коммунального хозяйства Мона Кейзер.
Согласно планам правительства, после окончания срока действия правил специальной защиты ЕС в 2027 году 135 тысяч украинцев получат трехлетние разрешения на проживание, однако дальше они самостоятельно будут отвечать за жилье и медицинское страхование.
Эксперты и активисты указывают на дефицит жилья и отсутствие четких механизмов поддержки.
"Очевидно, у Кейзер есть "волшебное слово", которое позволяет всем этим людям внезапно найти жилье на открытом рынке", - отметил Барт Диккешай из агентства Heroyam, которое помогает украинцам устроиться в Нидерландах.
По его словам, если правительство не предложит реальных решений, план останется "пустыми словами".
Около 75% украинцев в Нидерландах живут в специализированных пунктах размещения, созданных правительством за последние три года. Кейзер подчеркнула, что "государственное льготное обеспечение должно быть прекращено как можно скорее", а финансирование муниципалитетов будет прекращено.
Местные власти предупреждают, что это создаст дополнительные трудности, ведь громады останутся ответственными за жилье и социальные выплаты украинцев.
Окончание специальной защиты означает, что украинцы больше не будут получать субсидии на жилье и медицинское страхование, но будут иметь право на те же льготы, что и граждане Нидерландов.
Министр также отметила, что молодые украинцы будут иметь доступ к образованию и финансированию обучения на тех же условиях, что и граждане ЕС.
Несмотря на это, часть беженцев будет иметь право на социальную помощь, поскольку "значительная часть" не сможет самостоятельно обеспечить себя после завершения государственной поддержки.
