Нидерланды планируют закрыть пункты для украинских беженцев: что будет с жильем и помощью

Пункты для украинцев планируют закрыть

О закрытии пунктов для украинцев в Нидерландах заявила Министр жилищно-коммунального хозяйства Мона Кейзер.

Согласно планам правительства, после окончания срока действия правил специальной защиты ЕС в 2027 году 135 тысяч украинцев получат трехлетние разрешения на проживание, однако дальше они самостоятельно будут отвечать за жилье и медицинское страхование.

Критики сомневаются в планах правительства

Эксперты и активисты указывают на дефицит жилья и отсутствие четких механизмов поддержки.

"Очевидно, у Кейзер есть "волшебное слово", которое позволяет всем этим людям внезапно найти жилье на открытом рынке", - отметил Барт Диккешай из агентства Heroyam, которое помогает украинцам устроиться в Нидерландах.

По его словам, если правительство не предложит реальных решений, план останется "пустыми словами".

Финансирование муниципалитетов прекращается

Около 75% украинцев в Нидерландах живут в специализированных пунктах размещения, созданных правительством за последние три года. Кейзер подчеркнула, что "государственное льготное обеспечение должно быть прекращено как можно скорее", а финансирование муниципалитетов будет прекращено.

Местные власти предупреждают, что это создаст дополнительные трудности, ведь громады останутся ответственными за жилье и социальные выплаты украинцев.

Социальная поддержка и образование

Окончание специальной защиты означает, что украинцы больше не будут получать субсидии на жилье и медицинское страхование, но будут иметь право на те же льготы, что и граждане Нидерландов.

Министр также отметила, что молодые украинцы будут иметь доступ к образованию и финансированию обучения на тех же условиях, что и граждане ЕС.

Несмотря на это, часть беженцев будет иметь право на социальную помощь, поскольку "значительная часть" не сможет самостоятельно обеспечить себя после завершения государственной поддержки.