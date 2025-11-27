ua en ru
В Нидерландах хотят мотивировать украинцев возвращаться домой: что придумали

Украина, Четверг 27 ноября 2025 23:29
UA EN RU
В Нидерландах хотят мотивировать украинцев возвращаться домой: что придумали
Автор: Антон Корж

В Нидерландах разработали план предоставления украинцам, которые имеют статус беженцев, нового специального статуса. Это, по мнению правительства Нидерландов, сможет поощрить их возвращаться домой в Украину после завершения войны.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

Министерство по делам беженцев и миграции Нидерландов выдвинуло предложение, согласно которому в 2027 году, когда истечет срок директивы Европейского Союза о временной защите, украинцам предоставят специальный временный статус.

Это поможет избежать ситуации, когда около 120 тысяч граждан Украины, которые сейчас находятся в Нидерландах, одновременно подадут заявление на статус беженца. Это вызовет колоссальную нагрузку на органы власти, с которой они не смогут справиться.

Одновременно этот статус будет служить поощрением для граждан Украины возвращаться домой, а не оставаться в Нидерландах. Однако условием для такого возвращения является прежде всего установление мира в Украине.

Кроме того, министерство предлагает, чтобы украинцы, которые имеют оплачиваемую работу в Нидерландах, сами оплачивали себе аренду жилья и медицинскую страховку. Помощь смогут получать только те, кто не имеет работы.

Отметим, в последнее время в Европе есть тенденция на ухудшение условий для украинских беженцев. В частности, правительство Германии готовит существенные изменения в системе поддержки украинцев. В ближайшее время их могут перевести из программы базового гражданского обеспечения на режим помощи искателям убежища.

В Британии министр внутренних дел Шабана Махмуд на следующей неделе обнародует радикальные изменения в системе предоставления убежища. В них войдут предложения по ограничению срока пребывания беженцев в стране. Потенциально это может коснуться украинцев.

Президент Польши Кароль Навроцкий 15 ноября публично заявил, что подписал закон о помощи украинским беженцам в последний раз. В следующем году, по его словам, украинцы в Польше якобы не смогут рассчитывать на помощь.

