Нидерланды подозревают мужчину в контрабанде чипов в обход санкций. Он сбежал в РФ, - СМИ

Прокуратура Нидерландов подозревает мужчину по имени Дмитрий К. в обходе торговых санкций против России и контрабанде микрочипов. Он уже сбежал на территорию РФ вместе со своей семьей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LochemsNieuws .

Прокуратура подозревает мужчину в контрабанде транзисторов, компьютерных чипов и деталей для дронов. По данным прокуратуры, это было четко указано в экспортных документах с рядом посылок, отправленных на Мальдивы.

Правоохранители считают, что на Мальдивы они так и не попали, а были отправлены в Россию через одну из стран Балтии. Его заподозрили в подделке документов.

"В прошлом году он находился под стражей более двух месяцев. В декабре судья постановил, что он может ожидать суда на свободе. Судья постановил, что риск побега был незначительным", - пишет издание.

Мужчина изначально был известен как торговец радиоэлектронными компонентами. Вскоре после введения санкций ЕС против России он изменил регистрацию в Торгово-промышленной палате Нидерландов на "торговлю канцелярскими товарами и потребительскими товарами". Издание отмечает, что есть признаки того, что поставленные чипы использовались в производстве военной техники.

Как санкции против РФ соблюдаются в Нидерландах?

Еще в январе сообщалось, что микрочипы производства нидерландских компаний, несмотря на санкции, попадают в Россию через посредников.

Правоохранители Нидерландов подозревают ряд компаний и частных лиц в обходе санкций против России. За первый год санкций было возбуждено 45 уголовных дел.

Прокуратура Нидерландов арестовала земельный участок вблизи Амстердама, принадлежащего бывшему зятю российского диктатора Владимира Путина Йорриту Фаассену.